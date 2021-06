METEO WEEKEND – Tempo STABILE sull’ITALIA, con clima CALDO e cieli SOLEGGIATI. Ecco la TENDENZA

Italia tra anticiclone e correnti umide

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano. Le condizioni meteo sull’Italia sono abbastanza differenti tra le regioni settentrionali e quelle dl Sud. La saccatura atlantica alimentata da aria fresca si è portata sull’Europa occidentale e spinge aria umida e più fresca sul Nord Italia, specie al Nord-Ovest, mentre sul Mediterraneo è presente l’anticiclone africano che rende stabili le condizioni meteo sull’Italia centro-meridionale e le Isole.

Giornata soleggiata ma con maltempo al Nord-Ovest

La giornata odierna si presenta caratterizzata da condizioni meteo stabili su gran parte della Penisola Italiana, con cieli per lo più soleggiati e tempo asciutto per l’intero giorno. Condizioni diverse al Nord dove in mattinata avremo addensamenti sulle regioni nord-occidentali e piogge sul Piemonte settentrionale. Nel corso delle ore pomeridiane nuvolosità in aumento su tutte le regioni settentrionali, con temporali su Alpi occidentali, Piemonte e Valle d’Aosta e locali precipitazioni sul resto dell’arco alpino e la Lombardia. In serata il maltempo insiste su Piemonte e Valle d’Aosta, con acquazzoni e temporali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Dal punto di vista termico avremo temperature più fresche al Nord, mentre l’avvezione calda continuerà a mantenere alte le temperature dalla Pianura Padana al Sud. I valori massimi potranno raggiungere valori di 42/43°C nelle pianure interne di Puglia, Basilicata e Sicilia orientale.

Prossimi giorni ancora con l’Italia divisa a metà

Nei prossimi giorni la saccatura atlantica si andrà ad isolare e continuerà ad insistere sull’Europa occidentale, muovendosi poi lentamente verso levante ed erodendo il bordo occidentale del promontorio anticiclonico, il quale trasla leggermente più ad est verso la Penisola Balcanica. In tali giorni avremo quindi maltempo sulle regioni nord-occidentali, con piogge e temporali, specie sul Piemonte e in estensione anche al Nord-Est. Il lieve cedimento dell’anticiclone porterà nuovamente delle locali piogge sull’Appennino centro-settentrionale nelle ore pomeridiane. Al Centro e al Sud il tempo continuerà ad essere stabile con cieli soleggiati e clima caldo. Vediamo ora la tendenza meteo per il weekend.

