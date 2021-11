METEO WEEKEND – Affondo FREDDO porta MALTEMPO invernale in Italia con NEVE fino a quote basse. La TENDENZA

Come abbiamo appena detto, la depressione iberica si muove lentamente verso est e nella giornata di domani avremo una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale, con valori minimi di pressione al suolo intorno ai 1005 hPa. Questo porterà una giornata di maltempo intenso in Italia, che nella prima parte di giornata interesserà soprattutto il Centro-Nord, con fenomeni anche intensi al Nord-Ovest e regioni tirreniche. Un cuscinetto di aria fredda porterà la neve a bassa quota sul Piemonte meridionale, anche fino a 200-300 metri, con possibile qualche fiocco anche sulla città di Cuneo. Nella seconda parte della giornata maltempo in arrivo anche al Sud, grazie anche all’approfondimento di un minimo di pressione sullo Ionio, con possibili nubifragi su Sicilia e regioni ioniche . Le temperature inizieranno a scendere e tornerà la neve in Appennino fino a quote medie.

Arriva il maltempo invernale nell’ultimo weekend di novembre

I principali modelli meteo mostrano per l’ultimo weekend di novembre un affondo di aria artica verso il Mediterraneo e l’Italia. Questo grazie alla presenza di un anticiclone di blocco elevato in Atlantico che permetterà la discesa di un lobo del vortice polare sul continente europeo, con aria fredda che tenderà di fare il suo ingresso sul Mediterraneo dalla porta del Rodano. Maltempo quindi nel fine settimana, specie nella giornata di domenica, con temperature in calo. Nella giornata di sabato avremo piogge sparse su tutta la Penisola, specie sui settori tirrenici, mentre nella giornata di domenica il maltempo si farà più intenso e diffuso. Nella giornata di domenica al Nord la neve potrà scendere fino alle quote pianeggianti, mentre sulle regioni centrali quota neve in discesa fino a quote quasi collinari, specie nelle zone interne. Non è escluso qualche fiocco anche sulla città di Firenze. Mancando ancora molto tempo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.