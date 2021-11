PREVISIONI METEO domani 24 novembre: piogge sparse in ITALIA poi nuovo peggioramento entro la serata

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione che dalle Isole Azzorre si estende verso nord fino a lambire la Groenlandia, questo presenta massimi al suolo intorno a 1045 hPa. Circolazione depressionaria attiva tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale con un minimo al suolo intorno a 1010 hPa. Impulso di aria polare che si muove verso Mare del Nord e Isole Britanniche con un vortice depressionario profondo fino a 990 hPa. Campo di alta pressione anche sull’Europa orientale con massimi al suolo intorno a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 24 novembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio piogge in arrivo in Liguria, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata fenomeni in estensione sul Piemonte meridionale e le Alpi occidentali e poi a tutto il Nord-Ovest nella notte. Neve sulle Alpi oltre i 1200-1300 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità variabile, maggiori spazi di sereno su Umbria e Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con il tempo che si manterrà asciutto. In serata piogge in arrivo sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.