Infiltrazioni di masse di aria più instabile potrebbero generare locali temporali in Italia in un contesto tutto sommate mite e gradevole.



Modelli METEO del 17 Settembre 2018: anticiclone più debole in Italia e temporali pomeridiani più probabili – 17 Settembre 2018 – Già nella giornata di oggi, Lunedì 18 settembre, sono attesi fenomeni temporaleschi al pomeriggio soprattutto sulle regioni centrali, Alpi e Sardegna. Sotto il profilo termico i valori sono attesi in lieve calo specie sulle regioni interessate dalle precipitazioni, tuttavia ancora di qualche punto superiori la media del periodo. Dando poi uno sguardo più avanti, i principali modelli meteo indicano ancora l’anticiclone come figura dominate sull’Europa orientale mentre sull’Italia potrebbe esserci spazio perché correnti più fresche e instabili dall’Atlantico con qualche acquazzone o temporale. Per i dettagli comunque è ancora troppo presto e saranno necessarie le prossime uscite dei modelli per poter definire una previsione. […]