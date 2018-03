Spettacolari paesaggi invernali sull’ Appennino durante questa prima giornata della stagione primaverile. Tanta neve fresca e temperature sotto lo zero.

NEVE APPENNINO: abbondanti nevicate nelle ultime ore, inizia così la primavera sulle montagne italiane – 21 Marzo 2018 – La bassa pressione in transito sull’ Italia centro-meridionale ha generato condizioni di tempo perturbato con neve fino a bassa quota sull’ Italia. Stamani risultano imbiancati tutti i settori appenninici: si va dall’ Emilia Romagna e Marche fin sotto i 300 metri di quota, ai 600-800 metri di Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio, ai 1000-1500 metri su quello meridionale, Gennargentu ed Etna. La foto accanto ci arriva fresca fresca da Pescasseroli nell’ Aquilano dove è caduta molta neve durante le ore notturne. Al momento il sole fa capolino tra le nuvole rendendo il paesaggio mozzafiato con tanta neve fresca e scenari tipicamente invernali. Per la felicità degli amanti dello sci e degli operatori turistici si prevede un fine stagione con i fiocchi con tutti gli impianti sciistici delle Alpi e dell’ Appennino innevati naturalmente nonostante siamo nella stagione primaverile. Una stagione così ricca di neve naturale per tutte le più importanti località turistiche invernali non si vedeva da molti anni.

