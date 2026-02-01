Meteo – Affondo perturbato la prossima settimana, attese piogge, temporali e neve a bassissima quota

Vortice in allontanamento sul Mar Ionio

Ciclogenesi in allontanamento sul Mar Ionio determinerà residuo maltempo nella giornata odierna su parte del sud ed Isole. Attese piogge e temporali ( consulta l’allerta meteo) specie su Sicilia, Calabria e Basilicata. Più asciutto sul resto del Paese, salvo qualche fenomeno sui settori meridionali della Sardegna e Puglia.

Avvio di settimana con nuovo peggioramento al Nordovest

Una saccatura oceanica tenderà a scivolare sull’Europa occidentale ad inizio settimana, pilotando un nuovo impulso perturbato. Nubi in graduale aumento nella seconda parte di giornata ad iniziare dai settori occidentali del Paese. Attesi primi deboli fenomeni nel corso della sera su Liguria e Piemonte, in accentuazione nel corso della notte ed estensione al resto del nord. Neve sulle Alpi a bassissima quota, nottetempo sin verso i 200-400 metri su Piemonte ed entroterra ligure.

Maltempo tra martedì e mercoledì

Giornata di martedì che farà registrare il passaggio di un nuovo fronte perturbato al centro-nord con precipitazioni che risulteranno anche intense. Neve su Alpi e prealpi a bassissima quota, sino a ridosso delle pianure nel Piemonte centro-meridionale ed attorno ai 300-500 metri su Lombardia, Trentino-Alto Adige e Prealpi veneto-friulane. Profonda ciclogenesi in risalita mercoledì verso il medio-basso Tirreno, alimentando la fase di maltempo con fenomeni diffusi e rischio nubifragi al centro-sud. Migliora al nordovest, seppur con residui fenomeni.

Rialzo termico al sud

Profonda ciclogenesi in risalita tra martedì e mercoledì richiamerà masse d’aria più miti sul centro-sud Italia. Atteso un deciso rialzo delle temperature con valori massimi attesi oltre i +15°C al sud ed Isole, ma con l’incremento termico che risulterà più sensibile in montagna con lo zero termico atteso sin verso i 3000 metri all’estremo sud.

