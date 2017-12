Neve e nubifragi in arrivo: l’Italia è pronta a vivere una violentissima fase di maltempo. Le zone colpite nel dettaglio

Neve e nubifragi in arrivo: l’Italia è pronta a vivere una violentissima fase di maltempo. Le regioni colpite – E’ ormai già da diversi giorni che i modelli matematici propendono per un’intensa fase di maltempo che andrà ad interessare l’Italia a partire dalla notte tra il 26 e il 27 dicembre per poi protrarsi fin verso il prossimo week end. L’abbassamento della corrente a getto in uscita dagli Stati Uniti favorirà infatti la discesa di masse di aria artica verso la nostra penisola, favorendo dapprima la possibilità di forti piogge e nubifragi specie lungo le aree tirreniche delle regioni centro-settentrionali e al Nord Est e successivamente l’ingresso di aria più fredda che provocherà un repentino abbassamento della quota neve fino a 2/600 metri su Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto, Friuli ed Emilia-Romagna. L’anticiclone lascerà infatti spazio alla formazione di un centro depressionario molto profondo sull’alto Tirreno con valori pressori che potrebbero toccare i 985 hPa.