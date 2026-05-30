Meteo – Ponte del 2 giugno al via mediamente stabile, poi possibile peggioramento maltempo al nord?

Ponte del 2 giugno al via con tanto sole, salvo residui temporali sulle Isole ed Alpi

Ponte del 2 giugno al via con meteo in momentaneo miglioramento sull’Italia. Giornata di sabato 30 maggio che inizierà con diffusa stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte d’Italia. Da segnalare innocui addensamenti sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio atteso lo sviluppo di qualche locale quanto breve acquazzone sui settori alpini e prealpini, mentre temporali prenderanno forma sui settori interni di Sardegna e Sicilia; sole prevalente sul resto del centro-sud, mentre innocue velature transiteranno sulle regioni settentrionali. In serata atteso una generale miglioramento, stellato nottetempo. Temperature estive con valori massimi attesi attorno ai +30°C con punte sino a +32/+33°C sulla Pianura Padana.

Domenica di bel tempo su gran parte del Paese, poi peggiora al nord tra la sera e la notte

Mese di maggio che terminerà nel complesso stabile su gran parte del Paese, grazie ad un campo barico alto e livellato attorno ai 102o hPa. Attesa una giornata di domenica al via con cieli diffusamente sereni sull’Italia, salvo innocue quanto locali velature. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, salvo occasionali acquazzoni e temporali di calore in sviluppo su Alpi, Prealpi ed occasionalmente lungo l’Appennino. Tra la sera e la notte fenomeni in estensione alla Pianura Padana e Liguria con fenomeni localmente di moderata-forte intensità.

Giugno al via con graduale peggioramento al nord, in arrivo forti temporali

Ultimi aggiornamenti modellistici mostrano un inizio del mese di giugno con un nuovo calo della pressione, quindi con possibili maggiori infiltrazioni fresche in quota specie al nord e parte del centro dove potrebbe accentuarsi l’instabilità, seppur in un contesto climatico decisamente estivo. Giornata di lunedì che vedrà maltempo al primo mattino specie su Romagna, Veneto e Friuli con rischio temporali. Instabilità anche sul levante ligure ed alta Toscana. Acquazzoni e temporali nel corso del pomeriggio su Alpi, Prealpi, Appennino centro-settentrionale, Umbria e zone interne della Toscana; residua instabilità attesa al Nordest. Nottetempo deciso peggioramento tra alto Piemonte e Valle d’Aosta. Festa della Repubblica che potrebbe essere caratterizzata da maltempo sparso al nord, Toscana, Umbria e Marche con acquazzoni e temporali localmente anche intensi. Più stabile al sud ed Isole.

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