Neve nelle prossime ore sui rilievi del Nord Ovest: fiocchi fino a 800 metri sui seguenti settori. I dettagli delle zone colpite

Neve nelle prossime ore sui rilievi del Nord Ovest: fiocchi fino a 800 metri sui seguenti settori – Nonostante la saccatura instabile che ha interessato la nostra Penisola nella giornata di ieri si stia rapidamente trasferendo verso il Nord Africa, sui rilievi di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria interna potranno ancora essere possibili precipitazioni diffuse a causa della rotazione delle correnti dai quadranti orientali. Nel corso della mattinata odierna a queste precipitazioni potranno essere associati episodi di neve fino a circa 800 metri di quota fino al momento in cui i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, specie lungo i settori meridionali del Piemonte e delle Alpi cuneesi. Già a partire dal pomeriggio la nuvolosità ad ampi tratti compatta tenderà a lasciare spazio a schiarite via via più ampie e clima asciutto.