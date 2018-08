NUBIFRAGI IN SARDEGNA: un’estate anomala continua ad interessare la regione. Temporali violentissimi senza sosta e super lavoro dei Vigili del fuoco. Oggi ennesima giornata temporalesca

NUBIFRAGI IN SARDEGNA: un’estate anomala continua ad interessare la regione. Temporali violentissimi senza sosta e super lavoro dei Vigili del fuoco – La Sardegna, insieme alla Sicilia continua ad essere la regione italiana più penalizzata dal maltempo in questa estate davvero anomala per il sud. Temporali, nubifragi e violente grandinate non stanno risparmiando nessuna zona dell’isola e i danni sono davvero ingenti. Situazione critica nella notte a Sanluri, con gravi danni soprattutto alle abitazioni al piano strada e ai seminterrati. Un fulmine ha danneggiato una cabina elettrica, lasciando al buio il centro abitato, guasto poi riparato. Non va meglio nel resto del sud dell’isola, danni anche a Segariu, Samassi e San Gavino, nel Medio Campidano. Nubifragi che colpiscono con forza anche la costa Smeralda e il nord della Sardegna; una grandinata ha investito Ozieri e piogge torrenziali si sono registrate nel Nuorese e nell’alto Oristanese. Vigili del Fuoco super impegnati ed anche oggi la pioggia continua a cadere sena sosta come fossimo in pieno autunno. […]