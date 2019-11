Nubifragi stanno per abbattersi sull’Italia: scuole chiuse domani in questi comuni. Lista completa

Protezione Civile ha diramato allerta arancione in Campania

Il maltempo non dà tregua ad alcune regioni italiane e nella giornata di domani sono previsti violenti temporali in molte regioni della Penisola. In tal senso, la Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione per quanto riguarda la Campania in relazione alla giornata di domani, lunedì 5 novembre 2019, e per questo motivo alcune città hanno deciso di procedere con la chiusura delle scuole.

Scuole chiuse a Napoli

Nel corso della giornata di oggi – come riportato da “IlMessaggero.it” – il Comitato operativo comunale, sulla base dell’allerta meteo arancione emessa dalla Protezione Civile della Regione Campania, ha deciso di chiudere le scuole a Napoli. L’allerta sarà valida dalle ore 12:00 di domani, martedì 5 novembre 2019, fino alla stessa ora di mercoledì 6 novembre 2019.

A Napoli resteranno chiusi anche i parchi cittadini

La decisione è stata assunta, dunque, dal comitato operativo comunale che si è riunito a Palazzo San Giacomo, con il coordinamento degli assessori Alessandra Clemente, Annamaria Palmieri e Ciro Borriello. A restare chiuse domani, però, non saranno solo le scuole, ma anche i parchi cittadini. Quest’ultimi, infatti, chiuderanno i battenti per l’intera validità dell’allerta meteo. Per quanto riguarda i cimiteri, invece, nel corso della giornata di domani, martedì 5 novembre, resteranno aperti fino alle 11:30.