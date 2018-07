In Piemonte un violento nubifragio nelle prime ore del giorno ha allagato la Val Cerrina, con il Casalese colpito da forti temporali negli ultimi giorni.

NUBIFRAGIO in Val Cerrina: un violento temporale allaga il Casalese – 05 luglio 2018 – Abbiamo parlato di come questa mattina forti temporali stessero colpendo il Nord Italia ed in particolare la zona tra Piemonte e Lombardia. Qui negli ultimi giorni si sono abbattuti forti temporali associati a grandinate anche intense ma anche locali nubifragi, proprio come quello che nelle prime ore del giorno ha mandato sott’acqua la Val Cerrina. Ci troviamo in Piemonte, esattamente nel Casalese: qui un forte temporale all’alba ha allagato completamente le strade, rendendola impraticabile per diverse ore e provoncando diversi disagi soprattutto tra Cerrina, Solonghello, Mombello e Gabiano, i comuni più colpiti da questo nubifragio. Nell’alessandrino in questi ultimi due giorni segnati dal maltempo sono caduti circa 130 mm di pioggia, che corrispondono a più del doppio della media pluviometrica dell’intero mese di luglio. […]