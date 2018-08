Nubifragio a Cagliari: violentissimo temporale manda sott’acqua la città della Sardegna. Problemi e super lavoro per i Vigili del Fuoco. Situazione ancora marcatamente instabile

Nubifragio a Cagliari: violentissimo temporale manda sott’acqua la città della Sardegna. Problemi e super lavoro per i Vigili del Fuoco – Sud Italia e isole alle prese con temporali molto violenti che colpiscono con forza soprattutto nelle ore pomeridiane. La Sardegna risulta essere nel mirino in questi giorni e purtroppo lo sarà anche nei prossimi, quando altri forti temporali potrebbero colpire l’isola. Ieri, ad esempio, è stata una giornata di pioggia intensa, soprattutto per la parte meridionale della Sardegna, con un vero e proprio nubifragio che ha interessato la città di Cagliari. Molte strade si sono trasformate in fiumi e l’acqua ha allagato scantinati e locali al piano terra. Piazza Italia, ad esempio, è stata chiusa e sono intervenuti sul posto gli agenti della municipale, con i tecnici del Comune e la Protezione civile. Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco, anche in pieno centro città, sono servite ore per liberare strade coperte dal ghiaccio e sotto passi completamente allagati. […]