Estate piena specie al Sud Italia con il caldo che non dà tregua: il 5 luglio le temperature hanno sfiorato i +40°C in Calabria.

Ondata di CALDO: estate piena al Sud Italia con temperature fino a +40°C – 06 luglio 2018 – Dopo un inizio di estate caratterizzato da temperature in media e una situazione meteo molto dinamica che ha portato maltempo anche intenso, luglio si è aperto con la prima vera ondata di caldo che ha fatto schizzare le colonnine di mercurio su valori piuttosto elevati. Grazie all’anticiclone africano che ci ha tenuto compagnia, almeno per quanto riguarda il Centro Sud, in questa settimana, si sono registrati valori prossimi ai +40°C sull’Italia. Ieri, giovedì 5 luglio, le temperature sono salite fino a toccare i +39.7°C a Torano Castello, in Calabria, provincia di Cosenza: questa zona è stata la più calda, con anche Luzzi e Cerzeto che rispettivamente hanno raggiunto i +38.3°C e i +38.1°C. Temperature oltre i +35°C si sono registrate però anche in Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, con questa ondata di caldo che ha interessato tutto il Sud Italia. Cosa succerà però nei prossimi giorni? L’anticiclone cederà anche sulle regioni meridionali, lasciando spazio all’ingresso di correnti più fresche e instabili: nuove piogge ma anche temperature in calo, con i valori che si riporteranno verso le medie del periodo. […]