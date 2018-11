Peggioramento in arrivo: prossime ore con piogge, neve e calo termico. Le zone più colpite

Peggioramento in arrivo: calo termico, piogge e nevicate in vista per l’Italia

Peggioramento in arrivo: prossime ore con crollo termico e piogge su alcuni settori della penisola

Ci siamo, sta affluendo aria fredda sulla nostra penisola e nelle prossime ore farà sentire davvero i propri effetti, con un notevole rinforzo dei venti, piogge sulle regioni del medio-basso adriatico e arrivo della neve in appennino sin sotto i 1000 metri di quota. Non mancheranno di nuovo piogge, temporali anche intensi al meridione tra Calabria e Sicilia, dove non sono escluse altre situazioni di disagio.

Piogge in arrivo sul versante adriatico

Tra la serata odierna è atteso un peggioramento delle condizioni meteo sui versanti orientali della penisola. Si attiveranno precipitazioni lungo tutto il versante adriatico, dalla Romagna alla Puglia, in modo particolare tra Marche meridionali, Abruzzo e Molise, esaltate inoltre da un effetto “stau”che apporterà i fenomeni maggiori nelle zone interne, stante le correnti tese dai quadranti orientali.

Neve in appenino sin sotto i 1000 metri

Nelle regioni del medio adriatico è in arrivo anche la neve, in modo particolare questa notte quando nelle Marche e nell’Abruzzo i fiocchi potrebbero scendere sin verso gli 800 metri di quota sotto i fenomeni più intensi. Molte zone appenniniche verranno imbiancate, in modo particolare Sibillini, Gran Sasso e Majella.