Previsioni meteo: attesi temporali localmente molto intensi su diverse regioni, vediamo le aree colpite– La goccia fredda ormai isolatasi sul nostro Paese, sta favorendo l’instaurarsi di condizioni di maltempo diffuso sulle regioni centro-settentrionali associato ad un rilevante calo delle temperature. Nella giornata di domani, domenica 2 settembre 2018, sono pertanto attesi fenomeni localmente molto intensi accompagnati da frequente attività elettrica, improvvisi colpi di vento e precipitazioni abbondanti sulle seguenti regioni: Friuli, Veneto, Umbria, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. In queste aree sono dunque attesi i fenomeni temporaleschi più intensi, mentre sulle restanti regioni del Centro-Nord si presenteranno maggiori schiarite alternate a locali acquazzoni tra le ore mattutine ed il successivo pomeriggio. Maggiore stabilità invece al Sud Italia dove salvo su Campania e Basilicata il clima è atteso via via più asciutto.