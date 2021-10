PREVISIONI METEO domani 1 novembre: forte peggioramento in ITALIA con piogge e temporali anche intensi

Situazione sinottica europea

Profonda struttura depressionaria posizionata in prossimità delle Isole Britanniche con valori di pressione al suolo fino a 975 hPa. Anticiclone delle Azzorre schiacciato sul basso Atlantico con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa. Minimo di bassa pressione intorno a 1005 hPa in approfondimento sul Mediterraneo centrale con spiccata fase di maltempo in vista per l’Italia.

Previsioni meteo per domani, 1 novembre

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con piogge diffusi, più intense al Nord-Ovest. Al pomeriggio condizioni di maltempo con piogge e temporali su tutte le regioni, anche intensi su Liguria, Lombardia e Triveneto. In serata maltempo in spostamento sulle regioni di Nord-Est con temporali intensi, migliora al Nord-Ovest. Neve sulle Alpi in calo fin verso i 1600 metri. Temperature minime in rialzo e massime in lieve calo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domani, 1 novembre

Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse sulle regioni tirreniche, generalmente di debole o moderata intensità. Al pomeriggio peggiora su tutti settori con piogge e temporali anche intensi, specie su Toscana, Umbria e Lazio. In serata maltempo sulle regioni tirreniche con piogge e temporali, fenomeni più deboli lungo l’Adriatico. Temperature minime in lieve aumento e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari molto mossi o localmente agitati.