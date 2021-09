PREVISIONI METEO domani 10 settembre: maltempo verso il Sud ITALIA con temporali anche intensi

Situazione sinottica europea

Promontorio anticiclonico sulla Penisola Iberica con valori massimi al suolo intorno a 1015 hPa. Aria fredda in quota presente sui Balcani dove porta tempo instabile con frequenti temporali e acquazzoni. Flusso perturbato che scorre alle alte latitudini con valori di pressione minimi al suolo fino a 1000 hPa nei pressi dell’Islanda. Circolazione depressionaria con aria fredda in quota e un minimo al suolo intorno a 1000 hPa presente anche poco a nord delle Isole Azzorre.

Previsioni meteo per domani, 10 settembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare al Nord-Ovest con locali piogge sulle Alpi, maggiori schiarite al Nord-Est. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, locali piogge solo sulle Alpi. In serata ancora piogge sparse sulle Alpi, più asciutto altrove ma con nuvolosità irregolare. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 10 settembre

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori, deboli piogge possibili sull’Appenino centrale. In serata tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.