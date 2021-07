PREVISIONI METEO domani 12 luglio: STABILITA’ prevalente sulla PENISOLA, ma attenzione dalla sera

Situazione sinottica europea

Area depressionaria a ridosso della Gran Bretagna con un minimo di bassa pressione di 1010 hPa traslerà verso le latitudini meridionali d’Italia apportando un peggioramento generalizzato. Un promontorio altopressorio svetta dal nord-africa culminando sulla Penisola Iberica, abbracciando anche l’Italia. Un’altra area di alta pressione si trova sul comparto euro-asiatico garantendo stabilità e temperature sopra la media su queste zone.

Al Nord: Al mattino cieli poco nuvolosi sulle regioni del nord-ovest, pienamente soleggiato altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento, con locali piogge tra Piemonte e Valle d’Aosta; altrove ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nessuna variazione con ancora locali piogge sulle Alpi centro-occidentali. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino cieli in prevalenza sereni su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli in prevalenza sereni e qualche addensamento in più sulla Toscana. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.