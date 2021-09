PREVISIONI METEO domani 15 settembre: nuvolosità in aumento in ITALIA e locali piogge in arrivo su queste regioni

Situazione sinottica europea

Promontorio africano che si muove sul Mediterraneo centrale portando clima caldo e tempo nel complesso stabile, non mancheranno comunque addensamenti in transito anche compatti e deboli piogge al Nord. Saccatura depressionaria che scende sulla Penisola Iberica con goccia d’aria fredda in quota e valori di pressione al suolo intorno a 1010 hPa. Vortice di bassa pressione tra Islanda e Groenlandia con valori minimi al suolo intorno a 1000 hPa. Un’altra circolazione depressionaria con discesa di aria più fredda è presente tra Finlandia e Russia.

Previsioni meteo per domani, 15 settembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità diffusa su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto, maggiori addensamenti al Nord-Ovest con piogge sparse. Al pomeriggio piogge in estensione alle altre regioni, più asciutto su Pianura Padana e al Nord-Est con nuvolosità irregolare. In serata residue piogge su Alpi e Liguria, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio ancora molte nuvole ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sull’alta Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.