PREVISIONI METEO domani 16 giugno: sole e locali acquazzoni o temporali in ITALIA, vediamo dove

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione di matrice afro-azzorriana in espansione sull’Europa centro-occidentale con valori massimi al suolo intorno a 1020 hPa. Sui paesi Balcani insiste una circolazione depressionaria con goccia d’aria fredda in quota che sarà responsabile di qualche rovescio sui rilievi anche della nostra Penisola. Circolazione depressionaria sul Nord Atlantico con un minimo di pressione al suolo intorno a 990 hPa tra Islanda e Isole Britanniche. Un altro profondo minimo di bassa pressione è presente a nord della Scandinavia con valori al suolo intorno a 985 hPa.

Previsioni meteo per domani, 16 giugno

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti le regioni, con cieli per lo più sereni al Nord-Est e poco nuvolosi sugli altri settori. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici con possibile sconfinamento sulle pianure vicine, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residui piovaschi sule Alpi centrali, asciutto altrove con nuvolosità irregolare al Nord-Ovest e sereno o parzialmente nuvoloso sugli altri settori. Temperature minime in diminuzione e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e asciutto con velature estese su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne della Toscana, Umbria e rilievi di Lazio e Abruzzo, con locali piogge e temporali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura sulle coste tirreniche. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.