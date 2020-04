PREVISIONI METEO domani 18 Aprile 2020: Nubi in aumento e piogge in arrivo su Sardegna e centro Italia

La situazione sinottica sull’Europa

Due Anticicloni interessano l’ Europa, uno tra Regno Unito, Islanda e Scandinavia con valori al suolo fino a 1020 hPa, l’altro sul Mediterraneo centrale e sull’Italia con le medesime pressioni al suolo. A largo delle coste del Portogallo troviamo una circolazione di bassa pressione con valori al suolo fino a 1005 hPa. Profonda bassa pressione in azione anche sulla Russia con valori di pressione al suolo fino a 980 hPa.

Previsioni meteo per domani, 18 Aprile 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino molte nubi sulla Liguria, ampie schiarite altrove con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma con fenomeni solo lungo l’arco alpino, maggiori aperture su Romagna e basso Veneto. In serata stabilità prevalente su tutte le regioni con nubi irregolari e locali piogge solo sull’alto Tirreno. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino innocua nuvolosità in transito sui settori tirrenici con possibilità di deboli piogge sul grossetano, cieli sereni sull’Adriatico. Al pomeriggio nubi in ulteriore aumento con tempo asciutto salvo pioviggini sulla Toscana meridionale. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi su Umbria, Lazio e Toscana, variabilità con maggiori aperture altrove. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.