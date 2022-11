Previsioni meteo domani 19 novembre: intenso maltempo in Italia con un vortice depressionario sul Mediterraneo

Situazione sinottica europea

Alta pressione delle Azzorre che si trova nella sua sede naturale con massimi al suolo intorno a 1030 hPa sulle omonime Isole. Flusso perturbato che raggiunge il Mediterraneo centro-occidentale con una vasta saccatura depressionaria che porta maltempo sull’Italia. Nucleo gelido che si muove invece sull’Europa centro-orientale portando un forte calo termico e neve a quote molto basse. Alta pressione anche a nord della Scandinavia con valori massimi al suolo intorno a 1030 hPa.

Previsioni meteo per domani, 19 novembre

Al Nord: Al mattino piogge su Liguria, Emilia Romagna e Veneto, più asciutto ma con molte nuvole altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni sui medesimi settori, molte nuvole altrove. In serata residue piogge ancora tra Liguria ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Neve in calo fino a 1300 metri sull’Appennino. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino piogge e temporali sparsi su tutti i settori, neve in Appennino oltre i 1800 metri. Al pomeriggio ancora tempo instabile con fenomeni diffusi, localmente anche intensi e a carattere di temporale specie sul Lazio. In serata ancora precipitazioni sparse con neve in calo fin verso i 1600 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi anche intensi sulla Campania, più asciutto su regioni ioniche e Sicilia. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche su Calabria e Sicilia settentrionale, temporali tra Campania e Basilicata. In serata residue piogge su settori tirrenici, Sicilia e sardegna occidentale, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

