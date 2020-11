PREVISIONI METEO domani 20 Novembre 2020: giornata invernale in ITALIA con il fronte freddo in arrivo

La situazione sinottica sull’Europa

Colata artica sull’Europa centro-settentrionale sotto la spinta vigorosa di una profonda circolazione di bassa pressione con valori minimi di pressione al suolo intorno a 980 hPa sulla Scandinavia. Possente campo di alta pressione presente sulla Russia con valori massimi al suolo che raggiungono i 1045 hPa. Anticiclone anche sull’oceano Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 1040 hPa. Pressione atmosferica in calo sull’Italia e ciclogenesi sul mar Ligure.

Previsioni meteo per domani, 20 Novembre: Nord

Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse su Emilia Romagna e Alpi orientali, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo in miglioramento con ampie schiarite su tutti i settori, residue piogge solo sulla Romagna. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Neve in calo fin verso i 900 metri. Temperature minime in lieve aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domani, 20 Novembre: Centro

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi su tutti i settori, anche intensi sull’Abruzzo. Al pomeriggio ancora maltempo con piogge e acquazzoni su tutte le regioni, localmente anche intensi. In serata tempo in generale miglioramento salvo residui fenomeni sull’Abruzzo. Neve in calo entro la notte fin verso i 900 metri. Temperature minime in lieve aumento e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.