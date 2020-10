PREVISIONI METEO domani 20 Ottobre: anticiclone porta sole ma anche NEBBIE e nubi basse, ecco dove

La situazione sinottica sull’Europa

Un robusto promontorio anticiclonico si erge sul Mediterraneo centrale con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Questo porta tempo più stabile ma non sempre soleggiato sulla nostra Penisola, attenzione infatti alla formazione di nebbie e nubi basse su coste e pianure. Una vasta saccatura depressionaria si allunga invece dal nord Atlantico fin verso le Isole Azzorre passando per le Isole Britanniche dove è presente un minimo di pressione al suolo con valori fino a 985 hPa sull’Irlanda. Anticiclone anche tra Atlantico e Groenlandia con valori massimi fino a 1030 hPa.

Previsioni meteo per domani, 20 Ottobre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo asciutto ovunque ma con nebbie e nubi basse possibili su coste e pianure. Nel pomeriggio molte nuvole in transito su tutte le regioni, più compatte al Nord-Ovest ove non si escludono locali piogge sulla Liguria. In serata ancora deboli piogge sulla Liguria, più asciutto altrove ma con molte nuvole. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Toscana ma senza fenomeni di rilievo associati, ampi spazi di sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità irregolare in transito su Toscana e Umbria. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.