PREVISIONI METEO domani 24 giugno: nubi in transito in ITALIA, con piogge e qualche temporali pomeridiano, anche intenso

Situazione sinottica europea

Flusso atlantico che si muove alle alte latitudini con un minimo di bassa pressione a nord-ovest della Scandinavia con valori al suolo intorno a 1010 hPa. Una saccatura depressionaria si allunga sull’Europa occidentale con una goccia d’aria fredda in quota nei pressi della Francia. Anticiclone delle Azzorre che dall’Atlantico prova ad allungarsi verso le Isole Britanniche con valori massimi al suolo fino a 1025 hPa mentre viene eroso sul suo bordo settentrionale da una depressione atlantica. Risalita dell’anticiclone africano sul Mediterraneo centro-orientale che raggiunge anche i settori più orientali del continente con valori al suolo fino a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 24 giugno

Al Nord: Al mattino tempo in prevalenza stabile con locali piogge tra Piemonte e Valle d’Aosta. Al pomeriggio peggiora sulle regioni del nord-ovest con temporali anche intensi; fenomeni anche su rilievi del Triveneto e Friuli. Altrove condizioni meteo invariate. In serata residue piogge sui medesimi settori; cieli sereni altrove. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite; sporadiche piogge su Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio cieli invariati con ancora possibili piovaschi sparsi tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento e massime in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.