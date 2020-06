PREVISIONI METEO domani 25 giugno: maggiore instabilità sulle Alpi, Appennino e regioni di nord-est con temporali, sole e clima estivo sul resto d’Italia

La situazione sinottica sull’Europa

Robusto campo di alta pressione di matrice azzorriana sull’Europa con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa tra Scandinavia e Germania. Circolazione depressionaria ben estesa dal nord Atlantico fino alla penisola iberica con un minimo di pressione al suolo intorno a 990 nei pressi dell’Islanda. Circolazione instabile con aria più fresca in quota sui Balcani con correnti nord-orientali che raggiungono l’Italia meridionale portando locali temporali.

Previsioni meteo per domani, 25 Giugno 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino locali temporali al Nord Est, più asciutto altrove salvo possibilità di qualche acquazzone a confine tra Liguria e Piemonte. Al pomeriggio ulteriore aumento dell’instabilità su tutto l’arco alpino con fenomeni in intensificazione sulle Alpi centro-orientali. In serata precipitazioni in estensione alle pianure di Piemonte e Lombardia, persistono fenomeni anche intensi sui settori orientali. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori con locali nubi in transito su Marche e Abruzzo. Al pomeriggio qualche temporale possibile sui settori interni dell’Appennino centrale, ampie schiarite e tempo asciutto lungo le coste. In serata residui fenomeni sull’Abruzzo, nessuna variazione altrove con cieli in prevalenza sereni. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.