PREVISIONI METEO domani 26 aprile: ancora MALTEMPO al nord ITALIA, migliora al centro-sud

Situazione sinottica europea

Situazione sinottica che vede un corridoio instabile disposto lungo i paralleli sull’Europa centrale, con una serie di minimi depressionari di matrice atlantica. Una zona d’alta pressione si estende a nord dell’atlantico, con massimi fino a 1030 hPa tra Islanda e Groenlandia. In questa situazione l’Italia è divisa in due dalle correnti atlantiche, mentre al centro-sud l’alta pressione apporta sempre più condizioni di stabilità atmosferica.

Previsioni meteo per domani, 26 aprile

Al Nord: Al mattino molte nubi, con piogge sparse su Lombardia, Trentino e Triveneto, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità su tutti i settori e neve sui rilievi Alpini dai 1800-2000 metri. In serata residuo maltempo sulle regioni di nord-est con fenomeni anche intensi; sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature minime in aumento e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 26 aprile

Al Centro: Al mattino cieli in prevalenza soleggiati, con qualche addensamento in più a nord della Toscana. Al pomeriggio isolati rovesci tra Appennino Marchigiano e Laziale, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nuvolosità bassa sui settori costieri. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.