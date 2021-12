PREVISIONI METEO domani 27 dicembre: maltempo in ITALIA e NEVE in APPENNINO ad alta quota, la situazione

[multipagina]

Situazione sinottica europea

Saccatura atlantica in transito da ovest con un minimo di bassa pressione di 1010 hPa, capitanata da una vasta area depressionaria estesa tra Atlantico e paesi dell’Europa settentrionale. Sulla Spagna spinge un cuneo d’alta pressione di origine Azzorriana con massimi al suolo di 1020 hPa. Alta pressione di natura termica presente sulla Groenlandia con valori di pressione al suolo fino a 1045 hPa.

Previsioni meteo per domani, 27 dicembre

Al Nord: Al mattino cieli coperti con pioviggini sulla Liguria. Al pomeriggio attese precipitazioni più intense tra Liguria ed Emilia Romagna, pioviggini su Piemonte e Lombardia. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso. Neve sulle Alpi oltre i 1000 metri e sull’Appennino settentrionale oltre i 1400-1600 metri. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 27 dicembre

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, con isolate piogge sulla Toscana. Al pomeriggio nuvolosità più compatta e piogge in estensione sulla Toscana. In serata maltempo diffuso su tutti i settori, con piogge intense sul litorale Tirrenico. Neve in Appennino oltre i 1600 metri. Temperature minime in calo e massime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 27 dicembre

Al Sud e sulle Isole: Maltempo al mattino su Campania, Calabria e Isole Maggiori, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio cieli coperti con precipitazioni insistenti sui medesimi settori, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata piogge sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, più asciutto su Puglia e Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto

