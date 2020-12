PREVISIONI METEO domani 28 Dicembre 2020: maltempo e NEVE in pianura in ITALIA, su alcune zone ABBONDANTE

La situazione sinottica sull’Europa

Una vasta e profonda circolazione depressionaria si posiziona sull’Europa centro-occidentale con un minimo al suolo di 970 hPa tra Francia e Isole Britanniche. Questa porta maltempo invernale su molte zone del vecchio continente con neve fino in pianura anche in Italia. Anticiclone che si estende invece dalla Isole Azzorre fin verso la Groenlandia con massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Altro importante campo di alta pressione presente sulla Russia con valori massimi fino a 1030 hPa.

Previsioni meteo per domani, 28 Dicembre: Nord

Al Nord: Al mattino maltempo con cieli nuvolosi associati a precipitazioni anche intense, nevose fino in pianura specie al Nord-Ovest. Al pomeriggio maltempo verso Nord-Est con piogge intense e neve abbondante anche a bassa quota, migliora al Nord-Ovest. In serata residue piogge su Liguria e Friuli, nuvoloso ma asciutto altrove. Neve fino in pianura al mattino poi in graduale rialzo. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domani, 28 Dicembre: Centro