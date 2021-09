PREVISIONI METEO domani 28 settembre: locali piogge al Sud ITALIA, temporaneo miglioramento altrove

Situazione sinottica europea

Vasta e profonda circolazione depressionaria sul nord Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 970 hPa nei pressi dell’Islanda. Anticiclone delle Azzorre esteso dal basso Atlantico fin verso il Mediterraneo centrale con valori massimi al suolo intorno a 1025 hPa nei pressi delle omonime Isole. Campo di alta pressione anche sull’Europa nord-orientale con valori massimi al suolo intorno a 1035 hPa tra Finlandia e Russia.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutti i settori e locali foschie sulla Val Padana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest ma con tempo stabile, maggiori spazi di sereno al Nord-Est. In serata piogge in arrivo sulle regioni di Nord-Ovest, specie settori alpini, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su zone interne e coste adriatiche con locali piogge sull’Abruzzo, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge sul basso Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in diminuzione e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.