PREVISIONI METEO domani 29 Maggio 2020: piogge o temporali estesi sull’ITALIA, giusto qualche schiarita al nord e Sicilia

La situazione sinottica sull’Europa

Vasto e robusto anticiclone sull’Europa con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1035 hPa tra le Isole Britanniche, la Francia e la Scandinavia. Correnti più fresche e instabili associate ad una vasta area di bassa pressione sull’Europa orientale con temporali diffusi. Italia ai margini dell’Anticiclone delle Azzorre, quanto basta per condizioni meteo ancora stabili.

Previsioni meteo per domani, 29 Maggio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con piogge sparse specie su Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. Al pomeriggio tempo instabile con acquazzoni sparsi su Alpi ed Emilia Romagna, poco nuvoloso altrove. In serata tempo in miglioramento con nubi sparse e schiarite, residue piogge su Veneto e Friuli. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole con piogge e temporali sparsi specie su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio fenomeni in estensione a tutte le regioni, localmente anche a carattere di temporale. In serata residue piogge specie su Lazio e Abruzzo, migliora altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.