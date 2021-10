PREVISIONI METEO domani 3 ottobre: tempo in miglioramento in ITALIA ma ancora qualche pioggia su alcune regioni

Situazione sinottica europea

Vasta e profonda circolazione depressionaria sul nord Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 965 hPa tra Islanda e Isole Britanniche e con saccatura in estensione sulla Penisola Iberica. Questo favorirà la risalita di un campo di alta pressione sul Mar Mediterraneo fino a lambire l’Europa centrale. L’anticiclone delle Azzorre si trova esteso sul basso Atlantico con valori massimi al suolo intorno a 1025 hPa nei pressi delle omonime Isole. Un altro anticiclone è presente anche sull’Europa nord-orientale con valori massimi al suolo intorno a 1030 hPa sulla Russia europea.

Previsioni meteo per domani, 3 ottobre

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge al Nord-Ovest e asciutto altrove. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse, più asciutto sulla Pianura Padana. In serata ancora maltempo al Nord-Ovest con piogge e temporali, più asciutto su Emilia Romagna e Triveneto con nubi sparse alternate a schiarite. Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino locali piogge sulle coste del Basso Lazio, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni isolati nei settori interni e sula Basso Lazio. In serata torna il bel tempo con cieli sereni ovunque. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.