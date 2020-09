PREVISIONI meteo domani 5 Settembre: Tutto sole in ITALIA e temperature estive salvo locali temporali su questi settori

La situazione sinottica sull’Europa

Anticiclone azzorriano in espansione dall’ oceano atlantico verso l’Europa con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Componente anticiclonica africana anche sul Mediterraneo e in Italia con sole e temperature in aumento. Una profonda bassa pressione di natura nord-Atlantica con valori di pressione fino a 985 hPa agisce tra Islanda e Scandinavia. Robusto anticiclone anche sulla Russia con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa.

Previsioni meteo per domani, 5 settembre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con innocue nubi in transito su Alto Adige e Piemonte occidentale. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento lungo l’arco alpino ma con locali fenomeni solo sui settori di confine, cieli tersi su coste e pianure. In serata locali piogge ancora possibili sull’Alto Adige, persiste stabilità prevalente altrove. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli in prevalenza sereni ovunque. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità atmosferica ovunque con ampie schiarite. In serata non sono attese variazioni significative con totale assenza di nuvolosità e cieli sereni. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.