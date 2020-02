PREVISIONI METEO domani 6 febbraio 2020: deciso miglioramento in Italia con sole prevalente, clima tuttavia invernale

La situazione sinottica sull’Europa

Anticiclone in espansione dall’ oceano Atlantico verso il Regno Unito con valori di pressione al suolo intorno a 1035 hPa. Correnti fredde di natura polare-marittima sono in transito sull’Europa centro-orientale sotto la spinta di una vasta depressione sui Balcani con valori al suolo fino a 990 hPa. In Italia il tempo si presenta in parte instabile con le temperature invernali e nevicate fino a quote basse sul medio versante adriatico e al sud.

Previsioni meteo per domani, 6 Febbraio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino innocue nubi in transito su tutti i settori. Al pomeriggio persistono condizioni di stabilità ovunque con cieli in prevalenza sereni. In serata qualche addensamento in più atteso sulla Liguria ma senza fenomeni, stabile altrove. Temperature minime e massime in generale calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino alternanza tra locali addensamenti e ampie schiarite su tutte le regioni. Al pomeriggio persistono condizioni di tempo sensibilmente stabile con cieli in prevalenza sereni. In serata nessuna variazione di rilievo salvo locali addensamenti sull’alta Toscana. Temperature minime e massime in generale calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.