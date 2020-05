PREVISIONI METEO domani 6 Maggio 2020: maggiore instabilità in Italia con locali piogge o temporali, ecco dove

La situazione sinottica sull’Europa

Promontorio di alta pressione di origine africana in azione sul Mediterraneo centro-occidentale con valori massimi al suolo intorno a 1020 hPa. Vasta circolazione depressionaria presente in pieno oceano Atlantico con un minimo al suolo intorno a 995 hPa poco a nord delle Isole Azzorre. Nocciolo di aria più fredda in quota in spostamento dal nord Europa fin sui Balcani con piogge e temporali sparsi il quale lambirà anche l’Italia causando un moderato peggioramento.

Previsioni meteo per domani, 6 Maggio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvole irregolari in transito su tutti i settori con precipitazioni assenti, maggiori schiarite tra Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio tempo stabile con variabilità asciutta su tutte le regioni eccetto locali acquazzoni sulle Alpi, Appennino e Romagna. In serata si rinnovano le condizioni di bel tempo con precipitazioni assenti su tutte le regioni eccetto in Piemonte con brevi piogge. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio variabilità asciutta sul Lazio mentre sulle altre regioni ci attendiamo locali e brevi piogge. In serata nessuna variazione di rilievo con poche nubi e tempo stabile eccetto residue piogge in Abruzzo. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.