PREVISIONI METEO domani 9 Dicembre 2020: Maltempo reiterato sulla nostra penisola

La situazione sinottica sull’Europa

Salve e buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sull’Europa è così strutturata al momento: una possente saccatura polare si sta manifestando sul nostro territorio con un minimo di bassa pressione che si trova tra la Sardegna e la Corsica (con valori al suolo di 995 hPa circa). La saccatura è estesa dal nord-Europa, dai paesi Britannici, dove la pressione minima si aggira intorno ai 987 hPa. L’ingresso di aria perturbata è coadiuvato dalla presenza in Oceano Atlantico dell’anticiclone che ha raggiunto picchi di alta pressione intorno ai 1031 hPa.

Previsioni meteo per domani, 9 Dicembre: Nord

Al Nord: Al mattino tempo instabile sulle regioni settentrionali, con molte piogge al nord-est e neve sulle Alpi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile ma senza criticità associate. In serata piogge in esaurimento, con tempo nuvoloso ovunque. Neve a quote di bassa montagna. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 9 Dicembre: Centro

Al Centro: Tempo uggioso sulle regioni centrali al mattino con deboli piogge lungo il versante Tirrenico. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con molte nubi ovunque. In serata attese precipitazioni anche sul versante Adriatico. Neve in Appennino fin sui 1200 metri di quota. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.