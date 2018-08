Procederà la fase di tempo instabile in Italia con temporali estivi al pomeriggio sui settori interni della penisola e temperature sotto la media.

Previsioni Meteo: dopo le piogge e i temporali di Ferragosto sull’ Italia sole al mattino, possibili temporali al pomeriggio – 16 Agosto 2018 – Piogge e temporali localmente intensi hanno interessato molte regioni italiane nelle ultime ore, nella giornata odierna saranno la Puglia e Molise a ricevere i fenomeni più intensi. Condizioni meteo risulteranno più stabili al mattino nella giornata di domani su tutte le regioni con sole prevalente ma dalle prime ore del pomeriggio possibili ancora vedere i tipici temporali estivi sui settori interni e localmente lungo le coste meridionali. Solo sulla pianura Padana, Liguria e Toscana il tempo potrebbe risultare stabile per tutto l’ arco della giornata. Previsioni meteo ancora piuttosto dinamiche in Italia con i temporali estivi in agguato sui settori interni dell’ Italia per tutta la settimana in corso. Temperature inferiori la media del periodo, nei prossimi giorni avremo un lieve aumento ma risulteranno ancora inferiori la media di qualche grado al sud.