Previsioni meteo: forte ondata di maltempo in arrivo sull’Italia, attese piogge e temporali localmente intensi – L’esteso campo di alta pressione che sta ancora caratterizzando il clima sulla nostra Penisola in queste ore, lascerà man mano spazio all’ingresso di correnti più fredde e instabili provenienti dal nord est europeo, che determineranno l’instaurarsi di una vasta circolazione instabile sul Mediterraneo centrale per diversi giorni della prossima settimana. Le prime piogge inizieranno ad affacciarsi al Nord Ovest a partire dalla serata di domani, per poi estendersi lunedì anche al resto delle regioni settentrionali e a gran parte di quelle centro-meridionali nel corso della sera e nelle prime ore di martedì. Temporali localmente di forte intensità potranno interessare in un primo momento Triveneto, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Lazio e Campania con associato un rilevante calo delle temperature.