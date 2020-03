PREVISIONI METEO – La PERTURBAZIONE in atto continuerà a colpire gran parte d’ITALIA nelle prossime ore, i dettagli

Dopo il freddo sono arrivate le piogge

Dopo una parentesi invernale piuttosto sensibile data da un’ondata di freddo di origine artico continentale proveniente direttamente dalla Russia settentrionale, con le temperature che in pianura sono tornate a sfiorare gli 0°C nei valori minimi, ora arriva una fase piuttosto perturbata dai connotati prettamente autunnali: la perturbazione afro-mediterranea che già portava qualche disturbo nei passati giorni, sta risalendo velocemente sul Mediterraneo e non mancherà di apportare anche qualche nubifragio, come vedremo successivamente.

Piogge al centro-sud, forti i venti di scirocco

Le condizioni di maltempo interessano nella giornata odierna soprattutto le regioni centro-meridionali grazie all’azione della perturbazione di origine afro-mediterranea di cui abbiamo già fatto menzione in precedenza. Il moto ciclonico di tale perturbazione ha contribuito a gettare sull’Italia i venti più miti di scirocco, responsabili di un forte rialzo delle temperature nella giornata odierna proprio al centro-sud. Le aree più colpite dal maltempo sembrano attualmente quelle joniche.

Nubifragi in arrivo nelle prossime ore

Il maltempo continuerà a caratterizzare nelle prossime ore gran parte delle località italiane, subendo anche un ulteriore intensificazione dei fenomeni. Piogge anche a carattere di nubifragio infatti potranno interessare le aree joniche del Paese e in particolar modo quelle della Calabria che risentiranno dell’effetto dello stau grazie alle correnti sciroccali. Fenomeni intensi comunque attesi anche in Basilicata.