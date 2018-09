Previsioni meteo: l’Italia sta per essere investita da correnti più fredde nord orientali, vediamo le aree colpite al dettaglio nell’editoriale

Previsioni meteo: l’Italia sta per essere investita da correnti più fredde nord orientali, vediamo le aree colpite – Nonostante questo week end stia trascorrendo in maniera piuttosto tranquilla dal punto di vista meteorologico sul nostro Paese, lo stesso non si può dire su quanto accadrà invece nella prossima settimana. L’ondata di aria relativamente più fredda attesa in arrivo dai quadranti nord orientali europei, infatti, tenderà a portare giù le temperature di oltre 10°C sotto la media stagionale e sarà accompagnata da intensi venti di tramontana su molte regioni italiane. Tra le più colpite, tuttavia, risulteranno quelle del Nord Est e del versante adriatico, in particolare: Friuli, Trentino, Veneto, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. L’abbassamento della colonnina di mercurio sarà tuttavia più contenuto sul resto del Paese grazie alla presenza di un vasto campo di alta pressione che non permetterà a queste correnti di instaurarsi, almeno in un primo momento, in maniera duratura sul bacino del Mediterraneo.