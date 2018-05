Previsioni meteo: vortice depressionario in azione sul bacino del Mediterraneo, tempo perturbato in Italia con precipitazioni un pò su tutte le regioni e localmente intense.

Previsioni meteo: maltempo in Italia con piogge e temporali diffusi – 2 Maggio 2018 – Sardegna, Toscana e regioni nord-occidentali sono in queste ore le aree più colpite dal maltempo in Italia dove le piogge risultano anche intense e continue per molte ore. Sulla Sardegna sono caduti fino a 100 millimetri di pioggia sui settori interni dove i temporali hanno scaricato i maggiori quantitativi pluviometrici, la protezione civile ha emesso un’allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico e resterà in vigore almeno fino alle giornate di giovedì e venerdì. Il tutto viene generato da una profonda e vasta saccatura di bassa pressione in quota di origine nord- atlantica la quale favorisce la formazione e approfondimento di una bassa pressione con valori prossimamente inferiori a 990 hPa proprio sul mar Tirreno.