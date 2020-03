PREVISIONI METEO – Nuovo IMPULSO NORDATLANTICO in arrivo in ITALIA, atteso forte MALTEMPO, ecco quando e dove

Instabilità residua sulle regioni meridionali

Gli effetti della perturbazione attuale di origine nordatlantica portata da un vortice depressionario ormai in traslazione verso oriente non si esauriscono però nella giornata odierna, con piogge localizzate che stanno colpendo in maniera occasionalmente intensa alcune aree della Sicilia sud-orientale. Tale situazione si aggraverà leggermente nel corso della serata, con possibili piogge in estensione anche sulla Calabria, con fenomeni comunque generalmente deboli proprio come gli accumuli che ne scaturiranno.

Festa della donna stabile e soleggiata al nord, più disturbata sul resto del centro-sud

La giornata odierna che coincide tra l’altro con la festività della donna, risulterà invece piuttosto stabile e soleggiata sulle regioni settentrionali, con qualche nube di passaggio e arida di precipitazioni sul settore nordoccidentale. Sul resto delle regioni centro-meridionali non menzionate nel corso del precedente paragrafo, le condizioni meteo rimangono stabili, anche se disturbate dal transito di nuvolosità irregolare, che interessa in maniera minore il versante tirrenico centrale.

Altro impulso nordatlantico in arrivo per domani, nuovo freno all’Anticiclone

Per quanto riguarda invece la giornata di domani lunedì 9 marzo, in concomitanza dunque dell’inizio della nuova settimana, un altro impulso nordatlantico è previsto colpire il nostro Paese: esso respingerà in maniera convinta il tentativo da parte dell’Anticiclone di riprendere il controllo dell’Italia, rintanandolo ancora una volta sul Mediterraneo occidentale, dove però rimane in agguato in attesa del momento migliore per estendersi nuovamente verso oriente.