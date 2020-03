PREVISIONI METEO – PERTURBAZIONE in allontanamento porterà residuo MALTEMPO in ITALIA, ecco dove

La perturbazione produce ancora i suoi effetti nella giornata odierna, con maltempo nelle zone interne

La perturbazione di origine nordatlantica che già nella giornata di ieri aveva interessato dal maltempo tutta la nostra Penisola, nella giornata di oggi porta ancora i suoi effetti sull’Italia attraverso dell’instabilità nettamente meno intensa e distribuita rispetto a quanto rinvenuto durante le 24 ore precedenti. Infatti, soprattutto nel corso di questo pomeriggio, le piogge interessano in maniera anche poco omogenea le zone interne del Paese, grazie al minimo accenno del fenomeno dello stau.

Perturbazione in allontanamento per domani

Nella giornata di domani mercoledì 4 marzo la perturbazione risulterà in allontanamento dall’Italia grazie al suo transitare verso oriente, con la penisola balcanica nel mirino. Ciò porterà un graduale miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola già a partire dalle prossime ore, in un contesto comunque di cieli non proprio limpidissimi. Sulla stragrande maggioranza del Paese infatti, si constaterà il transito di nuvolosità irregolare che in alcuni casi potrebbe ancora portare a residue piogge, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Residuo maltempo in Emilia Romagna e Veneto

Il transito della perturbazione verso oriente lascerà, come scritto in precedenza, degli strascichi di maltempo sull’Italia anche per la giornata di domani mercoledì 4 marzo, che nel caso specifico interesseranno l’Emilia-Romagna e il Veneto sud-orientale (veneziano in primis). I fenomeni coinvolgeranno questi settori tra le prime ore della notte e il pomeriggio e saranno di debole o moderata intensità, con accumuli maggiori attesi in Romagna.