Previsioni meteo Italia: lunga e intensa ondata di maltempo in arrivo ad iniziare dalle regioni settentrionali della penisola.



PREVISIONI METEO: piogge e nubifragi in arrivo in Italia dalle prossime ore – 26 Ottobre 2018 – Una prima perturbazione di una lunga serie sta per investire l’ Italia con piogge e temporali anche di forte intensità sulle regioni centro-settentrionali. Si inizia in queste ore su Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Umbria con piogge sparse tuttavia di debole o moderata intensità e si procederà nella giornata di domani con precipitazioni man mano sempre più intense sulle medesime regioni. Si tratta della prima vera ondata di maltempo della stagione autunnale in arrivo sulle regioni centro-settentrionali restate finora solo ai margini delle perturbazioni delle scorse settimane in azione maggiormente sulle regioni meridionali. Previsioni meteo all’ insegna del maltempo pertanto in tutta Italia con le regioni centro-settentrionali più a rischio allagamenti e alluvioni tra la giornata di Domenica e quella di Lunedì. […]