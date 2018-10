Previsioni meteo: tempo perturbato al sud Italia nella giornata di domani, sole prevalente sul resto d’ Italia

Temperature precipitate in queste ore in tutta Italia con le correnti meridionali rimpiazzate da quelle settentrionali provenienti dal nord Europa. Condizioni meteo più instabili al centro-sud con piogge e neve in montagna, sole al nord. Previsioni meteo all’ insegna di un generale miglioramento del tempo nei prossimi giorni e temperature in sensibile aumento specie nella giornata di Giovedì e Venerdì, prima di una nuova ondata di maltempo in arrivo sulle regioni centro-settentrionali nel fine settimana. Ecco le ultime tendenze meteo in Italia per l’ ultima parte del mese di Ottobre.