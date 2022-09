Sciopero generale domani, venerdì 9 settembre 2022: a rischio scuola, sanità e treni

Sciopero generale 9 settembre 2022: 24 ore di disagi da nord a sud

Giornata di disagi in arrivo in Italia. È stato indetto, per venerdì 9 settembre, uno sciopero generale per il comparto della scuola, della pubblica amministrazione e della sanità, pubblica e privata: l’agitazione andrà avanti dalla mezzanotte del 9 settembre fino alla stessa ora del 10 settembre. L’astensione dal lavoro è stata proclamata dalla Fisi, ovvero Federazione italiana sindacati intercategoriali.

Il motivo dello sciopero

Lo sciopero del 9 settembre 2022, come riporta SkyTg24, è stato proclamato contro la decisione del Governo di imporre un vaccino anti-Covid che, secondo la Fisi, non immunizza l’inoculato e non protegge la trasmissione del virus da parte di altri soggetti ritenuti positivi. La federazione sindacale definisce non comprensibile l’ipotesi che ai sanitari potrebbe forse essere richiesto, nei mesi autunnali, di sottoporsi anche a una quarta dose.

A rischio anche i trasporti ferroviari

La Fisi ha minacciato inoltre uno sciopero a oltranza qualora il nuovo Governo, nominato dopo le elezioni del 25 settembre, dovesse obbligare i cittadini a una quarta dose. Anche con lo sciopero, comunque, resteranno garantiti i servizi minimi essenziali. Nella stessa giornata, per un’iniziativa diversa dallo sciopero Fisi, è prevista un’agitazione anche per i trasporti ferroviari proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa: macchinisti e capitreno si fermeranno dalle 9 alle 17 per protestare contro i gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori. Anche in questo caso non mancheranno le fasce di garanzia.

