Temperature in aumento sull’ Italia con valori oltre la media del periodo anche di 4-5°c sulle regioni tirreniche.

Temperature Italia: valori previsti oltre la media del periodo specie sui settori occidentali della penisola – 22 Gennaio 2018 – Sull’ Italia è atteso un sensibile aumento della temperatura favorito dall’ espansione verso est dell’ Anticiclone delle Azzorre il quale assicurerà anche condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo locali rovesci nella giornata di Martedì 23 Gennaio sulla Calabria e sulla Sicilia. Saranno soprattutto le regioni di nord-ovest, la Toscana, il Lazio, la Campania e la Sardegna a risentirne del caldo anomalo con valori di temperatura anche di 4-5°c oltre la media del periodo nei giorni successivi. Temperature miti soprattutto durante le ore centrali della giornata con punte vicine i 20°c sulle regioni sopra indicate. Temperature più in linea con la media del periodo invece sono attese sulle regioni di nord-est e su quelle adriatiche lambite dalle correnti più fredde in quota in discesa dalle regioni artiche verso l’ Europa orientale. […]