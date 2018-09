Caldo tardo estivo in questi ultimi giorni in Italia con le Temperature ancora oltre i 30 gradi, nei prossimi giorni valori più in linea con la media.

Temperature superiori la media in Italia con picchi di 30°c, valori in lieve calo in settimana – 17 Settembre 2018 – Sarà un’ altra giornata dal clima estivo in Italia nonostante aumenta l’ instabilità pomeridiana e i temporali sui settori interni peninsulari e insulari. Le temperature misurano valori ben superiori la media del periodo già in queste ore del mattino con punte di 26-28 gradi sulla capitale e sulla pianura Padana, nelle prossime ore si farà sentire ancora il caldo tardo estivo su molte città eccetto su quelle più interne del centro e del su Italia dove non si esclude la possibilità di locali temporali refrigeranti. Tuttavia le temperature tenderanno a calare leggermente in settimana a causa del cedimento dell’ Anticiclone e l’ inserimento di correnti più instabili di matrice atlantica. […]