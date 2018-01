Si alternano sull’ Italia periodi instabili con brevi pause più soleggiate, piogge in arrivo anche nei prossimi giorni sulle regioni centro-meridionali e neve in Appennino.

Tempo instabile sull’ ITALIA anche nei PROSSIMI GIORNI, piogge al centro-sud e nevicate in Appennino – 10 Gennaio 2018 – Condizioni di maltempo solo sulle regioni meridionali italiane stamani, Mercoledì 10 Gennaio 2018. Tempo stabile con qualche schiarita alternata a nubi di passaggio invece sulle regioni centro-settentrionali italiane eccetto locali precipitazioni tra Liguria e Toscana generate dal flusso umido occidentale. Nei prossimi giorni della settimana le condizioni meteo sull’ Italia non subiranno sostanziali variazioni con altre piogge in transito sulle regioni centro-meridionali, nubi in transito al nord ma con tempo in prevalenza asciutto salvo sulla Liguria e sull’ Emilia Romagna dove non si esclude la possibilità di deboli piogge nella giornata di domani, Giovedì 11 Gennaio. Anche le temperature subiranno un ulteriore calo sulle regioni centro-meridionali. […]